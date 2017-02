Gattuso: “Un giorno allenerò il Milan”

PISA - Un giorno Adriano Galliani disse: «Gli allenatori del Milan saranno sempre dei grandi ex rossoneri, vogliamo dare continuità alle dinastie milaniste». Fu così per Ancelotti, Leonardo, più tardi per Seedorf, Inzaghi e Brocchi, meno con Allegri e Montella che, paradossalmente, sono gli ultimi due ad aver alzato un trofeo sulla panchina milanista. Oggi a riprendere quel pensiero di Galliani ormai vecchio di una quindicina d’anni ci ha pensato Gennaro Gattuso, uno che ex del Milan lo è a tutti gli effetti con oltre dieci stagioni in rossonero, tre scudetti e due Coppe dei Campioni conquistati a Milanello dall’ex mediano calabrese, oggi allenatore del Pisa, formazione di serie B.

Futuro nuovamente insieme?

E proprio al termine della sfida che la squadra toscana ha disputato contro il Frosinone (0-0 il risultato finale) Gattuso si è lasciato andare ad una speranza, ad un grande traguardo: «Io ho cominciato a fare l’allenatore non da molto - riconosce il tecnico del Pisa - ma penso che sto imparando in fretta. So che il percorso che devo fare è ancora lungo, ma ammetto che un giorno mi piacerebbe allenare il Milan, spero di arrivarci. Montella? Mi piace, lo ammiro, i rossoneri hanno scelto bene con lui». Milan ai milanisti? Sì, purchè siano bravi. Se Gattuso, fatta la dovuta gavetta, dimostrerà le sue capacità in panchina, la possibilità di allenare il Milan potrebbe diventare realtà e i tifosi rossoneri potranno ammirare di nuovo la grinta dell’ex numero 8, pronto ad esaltarsi e ad esaltare il pubblico di San Siro come ai bei tempi.