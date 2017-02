Milan, Duelofeu: «Vittoria preziosa dedicata a Berlusconi»

MILANO - Ora che, dopo essere stato decisivo alla voce assist, si è messo in proprio anche per quanto riguarda i gol, chi lo ferma più? È dello spagnolo Deulofeu la rete della vittoria rossonera, dopo un pallone meravigliosamente strappato da Sosa a Borja Valero. Il suo tiro dal limite ha scavalcato il gigante Tatarusanu, ha baciato il palo alla sua sinistra e ha fatto esplodere San Siro: «Sono molto contento per i tre punti di questa sera perchè li volevamo a tutti i costi e alla fine li abbiamo conquistati. È stata una partita complicata contro una bella Fiorentina; l'abbiamo risolta nel primo tempo e poi sofferto nella seconda frazione di gara ma volevamo questa vittoria e l'importante e' averla conquistata».

Ora continuiamo a lavorare

C’è spazio anche per una dedica di cuore a colui che sta per lasciare il Milan dopo 31 anni di presidenza ricca di successi e trionfi in Italia, in Europa e nel mondo. «Abbiamo giocato con grande spirito di sacrificio - il commento dell'attaccante del Milan Deulofeu ai microfoni di Mediaset Premium -. Siamo contenti per tutti, per il Presidente e per la squadra ma adesso dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno».