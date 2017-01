L'omaggio del Milan alle 49 presenze Rossonere per Donnarumma

MILANO - Il Milan ha dedicato un video celebrativo alle 49 presenze da titolare del suo numero 99, Gianluigi Donnarumma. Ha debuttato in Serie A con la maglia Rossonera il 25 ottobre 2015, all'età di 16 anni, nel successo casalingo per 2-1 ottenuto contro il Sassuolo. Da quel momento, non ha più lasciato la «sua» porta risultando sempre titolare.

A 17 anni è già recordaman

Per ben 16 volte il numero 99 del Milan ha chiuso le gare senza subire gol. Solo Buffon (con 23) e Reina (18) hanno fatto meglio in questa speciale classifica da ottobre 2015 ad oggi. La prima occasione in cui Gigio ha ottenuto il clean sheet si è verificata appena 3 giorni dopo il suo debutto, nel successo interno sul Chievo per 1-0. Nei 4399 minuti giocati fino ad ora, Gigio ha sgretolato un altro record: è il portiere che ha respinto più volte il pallone con i pugni (34). Non solo, dal suo esordio Donnarumma è stato il quarto miglior portiere del campionato per percentuale di parate (74.6%), dietro a Buffon, Handanovic e Szczesny. Altro dato interessante è quello relativo alle prese alte realizzate, 17. A soli 17 anni, potrebbe raggiungere nella gara di domenica con il Cagliari le 50 presenze con la maglia del Milan. Già di per sè questo dato è un record. Gigio, infatti, sarebbe il giocatore più giovane della storia rossonera a raggiungere questo prestigioso traguardo (17 anni, 10 mesi e 14 giorni).