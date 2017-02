Milan cinese, pronti 35 milioni per Insigne

MILANO - Clamorosa indiscrezione di mercato svelata da Paolo Bargiggia di Premium Sport. Secondo l’esperto giornalista, il nuovo Milan cinese avrebbe programmato di tentare un’offensiva con il Napoli per portare Lorenzo Insigne in rossonero. Pare che la cifra stanziata da offrire al presidente De Laurentiis sarebbe vicina i 35 milioni di euro. Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Premium, dal capoluogo partenopeo sarebbero già arrivati segnali negativi, ma come spesso diciamo in queste circostanze, le vie del mercato sono infinite. Dopo Keita, Bernardeschi e Berardi, anche Lorenzo Insigne di iscrive di diritto alla corsa a una maglia rossonera per la prossima stagione.