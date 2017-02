Milan, Diego Lopez: addio definitivo a giugno

MILANO - A questo punto l’avventura di Diego Lopez al Milan può considerarsi definitivamente conclusa. Lo è in realtà già dal mese di agosto, quando Galliani lo prestò all’Espanyol innanzitutto per liberarsi da un pesantissimo ingaggio (5 milioni lordi l’anno per altre due stagioni) e poi per concedere all’ex portiere del Real quello spazio negatogli al Milan dall’esplosione inarrestabile di Gianluigi Donnarumma.

Dopo una prima metà di campionato più che positiva per Diego Lopez, l’Espanyol si è fatto avanti con Adriano Galliani per acquistare interamente il cartellino del giocatore. Un’operazione tanto opportuna quanto necessaria dalla quale però il Milan non guadagnerà nulla, visto che tiamo parlando comunque di un calciatore ancora in ottima forma ma pur sempre quasi 36enne.