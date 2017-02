Muriel incontra Bacca, Genova trema: «Vuole il Milan»

MILANO - L’indiscrezione che non ti aspetti arriva da Genova e ha come protagonista il cinico killer sampdoriano capace di punire il Milan meno di due settimane fa a San Siro: Luis Muriel.

Secondo il quotidiano del capoluogo ligure «Il Secolo XIX», il centravanti colombiano dei blucerchiati si sarebbe intrattenuto a cena a Chiavari con il connazionale Carlos Bacca, omologo rossonero e l’argomento della chiacchierata sarebbe stato addirittura il club di via Aldo Rossi.

Addirittura c’è chi sussurra che Muriel sognerebbe il Milan, forte della straordinaria stagione disputata fin qui in maglia doriana, impreziosita da 9 gol in campionato più 2 in Coppa Italia in 26 prestazioni complessive.

In casa rossonera però c’è prima di tutto da decidere il futuro di Carlos Bacca, poi probabilmente si potrà pensare ad un nuovo centravanti.