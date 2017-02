Verso Milan-Fiorentina: Montella ritrova Kucka, l’anima del centrocampo rossonero

MILANO - Giunto a Milanello nell’indifferenza generale un anno e mezzo fa, Juraj Kucka è diventato elemento indispensabile per il Milan di Mihajlovic prima, di Brocchi poi e ora di Vincenzo Montella. Il centrocampista slovacco ex Genoa è perno della linea mediana rossonera, ha carisma, temperamento, forza fisica, è utile in fase di opposizione ma anche in zona gol dove fa sentire la sua prestanza e i suoi tempi di inserimento. Espulso nella gara di recupero contro il Bologna, Kucka ha saltato la sfida in casa della Lazio e il Milan ha sofferto moltissimo l’assenza dello slovacco, per quanto Poli abbia fatto il possibile per non far rimpiangere il collega titolare. 2 reti in campionato finora, Kucka è l’elemento imprescindibile del centrocampo di Montella che domenica nel posticipo serale di San Siro contro la Fiorentina (altro spareggio per un posto Uefa come quello di Roma) ritroverà il suo guerriero che sarà affiancato da Locatelli e Pasalic, con Suso, Deulofeu e Bacca (favorito su Lapadula) a formare il tridente offensivo contro i toscani. Da escludere, infine, la riproposizione dell’attacco senza centravanti, operazione ampiamente fallita nella prima parte di Lazio-Milan.