L’ultima idea di Berlusconi è Oddo

MILANO - Fare l’allenatore del Milan è davvero complicato negli ultimi anni: da Allegri a Brocchi, passando per Seedorf, Filippo Inzaghi e Mihajlovic, i tecnici che si sono succeduti sulla panchina rossonera hanno dovuto fare i conti con rose non altezza del blasone milanista e punzecchiature societarie di ogni tipo. Silvio Berlusconi, infatti, pur non rinforzando gli organici a disposizione del malcapitato di turno, ha sempre criticato l’operato dei tecnici, rei di non vincere alla guida del Milan come fatto da Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti, tanto per citare i più illustri, dimenticando però che le risorse umane messe a disposizione nell’uno e nell’altro caso fossero diametralmente opposte.

Rapporto incrinato

Vincenzo Montella, allenatore del Milan dallo scorso luglio, sembrava esser riuscito laddove tutti avevano fallito, ovvero riportare i rossoneri nelle zone alte della classifica e con vista sull’Europa, ma soprattutto accontentare Berlusconi nei risultati (Supercoppa Italiana strappata alla Juventus, per esempio) e nel gioco. O almeno così si pensava, perché a cercare minuziosamente il pelo nell’uovo si scopre un bel ciuffo: a Berlusconi, tanto per cominciare, il gioco di Montella non è mai piaciuto granchè, troppo sparagnino e ben differente da quello perpetrato dal tecnico campano a Catania e a Firenze, inoltre il modulo (4-3-3) non è nelle grazie presidenziali, anzi, il Cavaliere ha espresso la sua preferenza, ovvero l’ormai desueto 4-3-1-2 che al Milan ha sì portato enormi trionfi, ma che in Europa non adotta più nessuno. Il calcio è cambiato, gli interpreti e i moduli pure. In più, gli ultimi risultati altalenanti del Milan stanno conducendo alla rottura fra il presidente e Montella, per ora solo velata, domani magari più intensa.

Ennesima suggestione

Nasce così l’idea berlusconiana di defenestrare a giugno pure l’ex allenatore della Sampdoria e portare a Milanello Massimo Oddo, campione d’Italia e d’Europa coi colori rossoneri da calciatore, e fresco di esonero a Pescara, formazione dapprima condotta dalla serie A alla serie B, quindi lasciata all’ultimo posto senza uno straccio di vittoria e con una classifica piena zeppa di record negativi per la massima serie. Non tutta colpa di Oddo il tracollo pescarese, anzi, il tecnico abruzzese le ha provate tutte per far rendere al massimo un organico quasi commovente per mediocrità tecniche e per ingenuità. A Berlusconi Oddo piace molto: è elegante, comunicativo, carismatico, tatticamente preparato e con un’idea di calcio coraggiosa e propositiva, intravista perfino a Pescara nonostante i limiti della formazione adriatica. Difficile dire adesso cosa potrà accadere fra circa tre mesi, certo è che la fiducia di Berlusconi verso Montella vacilla sempre di più e il nome di Oddo, ultima fascinazione del presidente, sale vertiginosamente la classifica di preferenze di una società che conferma di viaggiare a tentoni e di ragionare più con la pancia che con la testa. L’avvento dei cinesi, inoltre, potrebbe non fermare l’intenzione di Berlusconi che, come è noto, vuole avere voce in capitolo e potere decisionale nella scelta degli eventuali nuovi tecnici; la panchina di Montella, insomma, non appare più così salda e l’ennesimo ribaltone in casa milanista è meno improbabile di quanto si pensi.