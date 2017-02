È un coro unanime: «Gigio, resta al Milan»

MILANO - L’ultimo in ordine di tempo ad esprimere il proprio pensiero sulla vicenda di Gianluigi Donnarumma, prossimo al compimento della maggiore età e chiamato quindi ad un rinnovo di contratto niente affatto scontato, è stato Fabio Caressa, voce storica di Sky e notoriamente poco propenso a dichiarazioni di comodo e di circostanza.

Intervenuto a Sky Sport 24, il popolare telecronista ne ha approfittato per ribadire un concetto già manifestato con veemenza nelle precedenti settimane, il futuro ideale per il fenomenale portiere campano deve essere al Milan: «La squadra rossonera fa un po' fatica, le difficoltà sono tante e Montella sta facendo dei miracoli. C'è un giocatore di livello superiore che è Suso, l'altro è Donnarumma. Fateci caso, si è smesso di parlare di lui e sono tornate le parate straordinarie».

Consiglio spassionato

Parole chiare che Donnarumma farebbe bene ad appuntare sul proprio diario al momento di discutere alcuni aspetti della sua procura con l’ingombrante agente Mino Raiola: «La vita dei giovani - ancora Caressa - non può essere legata ai soldi, lui deve essere blindato, deve capire che deve rimanere ancora al Milan per diventare il portiere più forte al mondo. Non è importante prendere più soldi adesso. In questo momento gli direi: "Gigione, stai a casa tua, firma il prolungamento di contratto». Se fossi in lui starei altri tre anni al Milan. Dopo essere cresciuto, essersi formato ed aver trovato certezza potrà fare tutto quello che gli pare».

Tutto per il rinnovo

E a conferma della teoria di Caressa, ecco anche le dichiarazioni di Vincenzo Montella, subito dopo l’ennesima performance strepitosa di Gigio Donnarumma all’Olimpico contro la Lazio: «Sono certo che il Milan voglia blindarlo, così come sono certo che Gigio sia innamorato del Milan. Io sono contento di averlo in squadra».