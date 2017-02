Josè Sosa ed una prestazione che rincuora il Milan

MILANO - Josè Sosa, e chi se l’aspettava? Il centrocampista argentino del Milan, per mesi oggetto misterioso, inutile e dannoso per la squadra di Montella, espulso anche nella sua ultima uscita contro la Sampdoria, è entrato in campo in casa della Lazio quando i rossoneri erano sotto di un gol e bersagliati dagli assalti laziali che andavano alla ricerca del 2-0 che avrebbe chiuso ed estromesso il Milan dalla corsa all’Europa. Entrato in campo fra l’indifferenza generale, coi tifosi milanisti che sospiravano già il solito ritornello «Ecco l’inutile Sosa», classica mossa della disperazione, mai servita fino ad ora. E invece stavolta il ruvido trentunenne si è preso il centro della scena: spirito di iniziativa, tempi di gioco dettati e una grinta fin qui mai mostrata dal numero 23 argentino che, ciliegina sulla torta, ha partecipato attivamente all’azione dello splendido gol di Suso: palla recuperata con caparbietà in scivolata, assist allo spagnolo che ha poi piazzato il colpo vincente. Una prova confortante che, unita all’infortunio di Bonaventura e all’attuale poca brillantezza di Locatelli, regala a Montella una nuova freccia al proprio arco, perché se Sosa è il calciatore determinato visto all’Olimpico può essere utile e funzionale al rabberciato Milan nel suo assalto al ritorno in Europa.