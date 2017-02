Tegola Milan: Lesione alla coscia per Romagnoli

MILANO - Adesso è arrivata anche la temuta ufficialità: «AC Milan comunica che Alessio Romagnoli si è sottoposto oggi ad esami medici che hanno evidenziato una lesione ad un muscolo flessore della coscia destra».

Una diagnosi purtroppo nell’aria ma che a questo punto spegne anche le residue speranze di Montella di riavere in breve tempo il difensore a disposizione.

Di sicuro il centrale di Anzio sarà out per la trasferta in casa della Lazio e molto probabilmente anche per la prossima sfida con la Fiorentina. Da capire se Romagnoli riuscirà a recuperare per la trasferta in casa del Sassuolo in programma il 26 febbraio oppure per la successiva gara casalinga con il Chievo del 4 marzo.

Di sicuro una bella tegola per il Milan, costretto a rinunciare al difensore più forte in rosa nel momento più delicato della stagione.