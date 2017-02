Emergenza Milan: solo 4 difensori e 2 Primavera in panchina

MILANO - Come se non bastasse l’importanza fondamentale del match contro la Lazio, diretta concorrente per un posto in Europa la prossima stagione, ecco l’emergenza difesa a complicare - e non poco - i piani di Vincenzo Montella.

La situazione è pressochè drammatica per il reparto arretrato rossonero: innanzitutto la squalifica di Gabriel Paletta (alla sua terza espulsione stagionale, sarà il caso di darsi una calmata), oltre agli infortuni di Antonelli, De Sciglio e Calabria sulle fasce e a quello freschissimo di Alessio Romagnoli. Se non è allarme rosso poco ci manca.

Due Primavera

Per la trasferta romana mister Montella potrà contare solo su 4 difensori di ruolo, Abate, Zapata, Gomez e Vangioni, praticamente la linea di difesa che scenderà in campo all’Olimpico dal primo minuto, oltre a un paio di ragazzini della Primavera, aggregati alla prima squadra per la circostanza, da portare in panchina. I due dovrebbero essere Matteo Gabbia, classe 1999, e Raul Zucchetti, classe 1998.