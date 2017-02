Verso Lazio-Milan: Bertolacci in rampa di lancio

MILANO - Archiviata la vittoriosa trasferta di Bologna il Milan si getta nello spareggio Uefa di lunedì sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Una sfida fondamentale per la squadra di Montella che vincendo in casa dei biancocelesti li aggancerebbe in classifica a 43 punti tornando in piena corsa per l’Europa. Ma il tecnico rossonero sarà costretto a fare i conti con le assenze, tanto in difesa quanto a centrocampo: per quanto riguarda la rettroguardia, saranno assenti gli infortunati Romagnoli, De Sciglio e Antonelli oltre allo squalificato Paletta; la coppia centrale sarà formata da Gustavo Gomez e Zapata, mentre sulle fasce agiranno Abate a destra e Vangioni a sinistra. A centrocampo, invece, vista la squalifica di Kucka, Montella confermerà Locatelli e Pasalic, con l’inserimento di Andrea Bertolacci, favorito su Sosa e con la stima del tecnico che vuole, pian piano, farne un perno della squadra. Dopo svariati infortuni, l’ex genoano è pronto a prendersi quel posto da titolare per cui il Milan nell’estate del 2015 spese fior di milioni per strapparlo alla Roma; inoltre, proprio in Lazio-Milan del passato campionato, Bertolacci siglò una delle due reti realizzate da quando veste la casacca rossonera. Che sia di buon auspicio in vista della sfida di lunedì sera?