Stroppa: “La Lazio batterà il Milan”

FOGGIA - Bologna-Milan è appena andata in archivio e già nell’ambiente rossonero si parla della sfida in casa della Lazio e in programma lunedì sera allo stadio Olimpico, un autentico spareggio per un posto in Coppa Uefa. A sbilanciarsi notevolmente sul pronostico della gara romana ci pensa Giovanni Stroppa, doppio ex di turno ed attuale allenatore del Foggia capolista del girone C della serie C: «La sensazione che ho è che la Lazio parta favorita - afferma l’ex fantasista - e che possa vincere contro un Milan pieno di assenze. Certo, i rossoneri non partono battuti ed hanno la possibilità di conquistare un bel risultato, ma la Lazio in questo momento ha qualcosa in più». Punti pesanti in palio, Milan in piena emergenza: forse è proprio in questi momenti che le stagioni possono avere la loro svolta e le squadre trovare (o ritrovare) la compattezza perduta. La rincorsa all’Europa della squadra di Montella deve necessariamente ripartire da Roma, crocevia di un campionato in cui il Milan non può abdicare a metà febbraio.