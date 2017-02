Milan, l’incredibile notte di Gerard Delofeu

MILANO - 3 partite e 244 minuti complessivi sono bastati a Gerard Delofeu per entrare nel cuore dei tifosi rossoneri e conquistare il Milan. La prestazione di Bologna è stata davvero un gioiello: corsa incessante per 90 minuti, non disgiunta da una qualità indiscutibile sia in attacco che in difesa. Dai piedi dello spagnolo sono partite almeno 4 occasioni da gol nitide, una direttamente da calcio d’angolo con una palombella che si è stampata sulla traversa; almeno un paio sciupate malamente dal croato Pasalic che però alla fine si è fatto perdonare con la zampata vincente al minuto 89, dopo l’ennesimo colpo di genio dell’ex Barcellona.

Ora continuiamo così

L’assist vincente di Delofeu al croato è una sintesi di eleganza, forza fisica, classe e creatività. «Una notte incredibile per tutti noi, sapevamo nello spogliatoio di essere in fiducia e che potevamo fare una grande partita perchè siamo il Milan, anche con due in meno - le parole dell’attaccante rossonero ricordando le due espulsioni di Paletta e Kucka -. Questa vittoria ci dà grande fiducia, abbiamo onorato la maglia e siamo molto felici. Questi tre punti pesano come sei. Ho iniziato giocando da esterno, poi sono passato a fare l'attaccante centrale. Per me non era una prima volta, l’avevo già fatto e stasera era necessario giocassi lì. Adesso però dobbiamo continuare così».