Impresa Milan: vince in 9 con Delofeu e Donnarumma

DONNARUMMA - Tiene in piedi la squadra con almeno 3 parate fenomenali. Se il Milan esce dal Dallara con 3 punti gran merito è suo. F E N O M E N O. 9

ABATE - Capitano coraggioso. Lotta con il cuore quando alla fine mancano energie, fiato e risorse. 7.5

PALETTA - Che sta succedendo a Gabriel Paletta? Seconda partita consecutiva in cui rischia di mandare tutto all’aria. Stavolta per sua fortuna ci pensano i suoi compagni a salvare la squadra. Tre espulsioni in campionato (record di tutti i campionati europei) e già 2 rigori concessi agli avversari, non proprio il ritratto del difensore perfetto. 3

ROMAGNOLI - s.v

VANGIONI - Senza infamia e senza lode, ma merita anche lui la sufficienza per essere rimasto fino alla fine a difendere Fort Apache. 6

KUCKA - Anche Kuko stasera ne esce malconcio. I due cartellini gialli in pochi minuti, con la squadra già in dieci uomini, rappresentano una pecca che non merita assoluzione. 3

LOCATELLI - Prova sotto tono del baby regista rossonero. Non rischia mai nulla e alla fine del primo tempo Montella lo lascia negli spogliatoi per esigenze tattiche. 5.5

PASALIC - Il suo voto è una via di mezzo tra il 4 per i due clamorosi gol mangiati (uno in avvio di partita, l’altro con la squadra già in 9 uomini) e il 10 per la bravura nel farsi trovare sempre lì pronto in zona gol. Corre per 4 e la lucidità sotto porta alla fine si paga, ma il gol della vittoria è suo. 7

SUSO - Il meno brillante dei suoi compagni e quello che avrebbe maggiormente bisogno di tirare il fiato. Però c’è anche lui a reggere fino alla fine e portare a casa una vittoria inimmaginabile. 7

BACCA - Senza parole, solo parolacce. Basti pensare solo che con due fenomeni come Suso e Delofeu accanto, un centravanti vero potrebbe segnare 4 gol a partita. Il colombiano invece gioca a nascondino. 3

DELOFEU - Tutti in piedi ad applaudire Gerard Delofeu. Il suo cognone vuol dire «Dio l’ha fatto», stasera abbiamo capito perchè. Onnipresente in tutte le zone del campo e capace di creare occasioni da gol in quantità industriale, ma il suo assist al minuto 89 è una sintesi di eleganza, forza fisica, classe e creatività. G E N I O. 10

ZAPATA - Entra a freddo e contribuisce a tenere in piedi la baracca con le unghie e con i denti. Ottima prova quando nessuno più ci contava. 7

GOMEZ - Vedi Zapata. 7

POLI - Entra e prende subito un calcione. Rientra lo stesso in campo per non lasciare in 8 i compagni e contribuisce a condurre in porto la vittoria. Eroico anche lui. 7

MONTELLA - Stavolta la prova coraggiosa dei suoi ragazzi solleva l’allenatore rossonero da una gravissima responsabilità: aver ancora una volta puntato su Bacca al centro dell’attacco. La verità è che il colombiano è impresentabile, la speranza è che adesso Montella l’abbia finalmente capito. Bravo comunque l’allenatore a mettere bene la squadra in campo in nove. 6,5