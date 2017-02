Milan: a giugno nuovo assalto a Musacchio

MILANO - Mateo Musacchio è stato l’oggetto del desiderio del Milan nella scorsa estate, ma Galliani, senza soldi da poter spendere e con le difficoltà nelle vicende societarie rossonere, ha dovuto rinunciare al difensore centrale argentino del Villarreal, tanto gradito a Vincenzo Montella. L’arrivo dei cinesi il prossimo marzo e l’apporto di capitali freschi per garantire un massiccio rafforzamento dell’organico rossonero, però, potrebbe capovolgere la storia a giugno 2017: il Milan è pronto infatti a bussare di nuovo al club spagnolo per Musacchio, mettendo stavolta sul tavolo delle trattative il danaro necessario per l’acquisto dell’argentino, accontentando Montella ed affiancando a Romagnoli un difensore di buon livello e con una buona esperienza internazionale, forse il primo tassello per la costruzione di un nuovo Milan vincente.