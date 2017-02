Closing Milan: tra oggi e domani doppio incontro SES-Fininvest

MILANO - Il circoletto rosso sul calendario alla data 5 marzo 2017 indica che ormai manca poco più di un mese al tanto atteso closing grazie al quale l’Ac Milan diventerà finalmente cinese. La nuova proprietà riunita del consorzio Sino-Europe Sports è chiamata in questi giorni ad offrire le ultime garanzie alla controparte perchè tutto possa filare liscio in vista del gran giorno delle firme.

Tracciabilità e lista investitori

A questo proposito, come rivela Premium Sport, tra la giornata di oggi e quella di domani sono attesi un paio di incontri tra le parti. Nel corso dell’appuntamento odierno il tema del giorno dovrebbe essere la tracciabilità della somma da trasferire nelle casse della Fininvest, 320 milioni mancanti per arrivare ai 520 finali, oltre ad altri 100 da versare invece nelle casse dell’Ac Milan (60 per coprire i costi di gestione dal 1 luglio 2016, 40 invece si andranno ad aggiungere agli altri 100 milioni che in estate serviranno per la prossima sontuosa campagna acquisti rossonera).

Per quanto riguarda invece l'appuntamento di domani, si sussurra che potrebbe trattarsi del gran giorno in cui SES offrirà alla Fininvest la lista finale degli investitori.