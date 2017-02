Milan: per Bacca offerta last minute dalla Cina

MILANO - Chi ha seguito ieri la prima puntata di «Diario Rossonero Live» avrà ascoltato in anteprima una notizia oggi riportata anche da alcuni altri organi di informazione: l’ipotesi di un addio immediato di Carlos Bacca non è affatto campata in aria.

Analizziamo l’antefatto. C’è un ricco club cinese, il Tianjin Quanjian, guidato da un grande ex del calcio italiano, Fabio Cannavaro, alla disperata ricerca di un centravanti.

Kalinic no, Bacca ni

Dopo una serie di tentativi andati a vuoto per Nikola Kalinic (il Tianjiin è arrivato ad offrire oltre 40 milioni alla Fiorentina e quasi 12 l’anno al centravanti croato), adesso sembra materializzarsi l’opzione Carlos Bacca, arrivato ai titoli di coda al Milan grazie anche a rapporti tutt’altro che idilliaci con l’allenatore Montella, con i compagni di squadra e arrivati a questo punto anche con la gran parte della tifoseria.

Considerato che il mercato in Cina è ancora aperto fino alla fine di febbraio, l’idea di tentare un assalto estremo all’attaccante colombiano assume maggiore rilevanza di ora in ora.

Due problemi

In caso di cessione, al Milan ci sarebbe gestire l’assenza di un bomber di ruolo fino al termine della stagione. Problema risolvibile grazie ad un impegno maggiore di Gianluca Lapadula oppure, come delineato nella puntata di ieri di «Diario Rossonero Live» grazie ad un accorgimento tattico preso in prestito dal Napoli: l’utilizzo di un centravanti di movimento alla Mertens (l’ideale al Milan sarebbe Delofeu), con Ocampos a sinistra e Suso a destra.

Il vero intoppo potrebbe essere rappresentato dalla questione economica: premesso che dovranno essere d’accordo entrambe le parti - il vecchio Milan di Berlusconi e Galliani e il nuovo Milan cinese - chi si metterà in tasca i circa 30 milioni di euro che presumibilmente il Tianjin Quanjian offrirà per Bacca?