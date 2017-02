Sky: “Il 3 marzo il Milan diventerà cinese”

MILANO - La crisi tecnica e di classifica del Milan certifica la momentanea uscita della squadra di Montella dalla zona europea della serie A, mettendo, o rimettendo, in mostra atavici limiti di una società ormai allo sbando da cinque anni, incapace di trovare una soluzione a problemi evidenti da troppo tempo. In ballo c’è poi la questione legata alla cessione delle quote di maggioranza del club, certificata da mesi ma non ancora ufficializzata, un ritardo che ha causato, ad esempio, il blocco milanista nel calciomercato invernale che si è limitato al ritorno di Storari al posto dell’inutile Gabriel e ai prestiti di Ocampos e Deulofeu, ovvero nulla a confronto delle rivali in corsa per la Coppa Uefa. E a proposito della cessione societaria, prova a far chiarezza la redazione sportiva di Sky che chiarisce termini, condizioni e soprattutto tempi dell’affare: «I contatti fra la Fininvest e la Sino-Europe Sports riprenderanno fra lunedì e martedì - afferma l’inviato Peppe Di Stefano - e la prossima settimana sarà decisiva perché la cordata svelerà finalmente i nomi degli investitori e dimostrerà di essere in possesso dei 300 milioni di euro che garantiranno la cessione. Quindi ci saranno le assemblee di rito e il consiglio di amministrazione per distribuire carichi e quote societarie; infine, fra il 3 e il 4 marzo, verrà ratificato ed ufficializzato il tutto e il Milan passerà da Silvio Berlusconi ai nuovi proprietari cinesi». Con cinque anni di ritardo, verrebbe da aggiungere.