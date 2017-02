Milan-Caceres, ci siamo

MILANO - Sulla sua pagina Wikipedia è milanista già dalla serata di ieri, in realtà Martin Caceres dovrà aspettare ancora qualche ora e il responso dettagliato dei medici per potersi definire un calciatore del Milan. Il difensore uruguaiano è arrivato di buon’ora stamattina alla clinica milanese La Madonnina per affrontare una giornata quasi esclusivamente dedicata alle minuziose visite mediche che dovranno garantirne l’integrità fisica e, conseguentemente, il tesseramento da parte del Milan dopo il grave infortunio subìto l’anno scorso al tendine d’achille e i mancati passaggi a Fiorentina e Trabzonspor a causa proprio delle sue condizioni non ottimali saltate fuori durante i test fisici e medici. Le sensazioni sono al momento positive e Caceres è apparso sorridente e rilassato, pronto a tornare in campo e a guadagnarsi il Milan anche con stipendio legato ad un numero minimo di presenze e ad un iniziale impegno coi rossoneri fino a giugno.