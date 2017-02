Gazzetta dello Sport: “Deulofeu ed Ocampos ideali per sostituire Niang”

MILANO - E’ andato via e quasi nessuno se n’è accorto, anzi, in molti hanno esclamato «Era ora». Mbaye Niang non ha certo lasciato un piacevole ricordo nella mente dei tifosi del Milan, se non in sporadiche occasioni: nonostante le qualità fisiche e tecniche, infatti, l’attaccante francese appena passato al Watford ha segnato poco e lavorato per la squadra ancora meno, risultando spesso indolente e macchinoso, nell’ultimo periodo perfino immalinconito. Logico che Montella, stufo dei comportamenti dell’ex genoano, abbia aperto le porte ad una partenza di un calciatore probabilmente mai rimpianto dal Milan e mai in grado di sbocciare definitivamente. Al suo posto è arrivato prima lo spagnolo Deulofeu, poi l’argentino Ocampos, nomi forse non altisonanti ma utili a rimpiazzare il discontinuo Niang; pensiero condiviso anche dalla redazione della Gazzetta dello Sport che a proposito afferma: «Il mercato invernale del Milan è stato discreto, gli arrivi di Ocampos e Deulofeu saranno utili a sostituire Niang, poco concreto e giustamente ceduto». In attesa del passaggio di proprietà, i tifosi milanisti possono per il momento accontentarsi.