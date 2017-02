Milan: non solo Giovanni Simeone, a giugno arriverà anche Schick

MILANO - Appena terminato il mercato invernale che il Milan si getta già su quello estivo. Dopo l’opzione col Genoa per accaparrarsi il bravissimo Giovanni Simeone, infatti, i rossoneri sono pronti a piazzare un altro colpo per la stagione 2017-2018, un altro attaccante, un altro calciatore proveniente da Genova, stavolta sponda sampdoriana: Patrik Schick. La punta ceca della Sampdoria è infatti nel mirino del Milan che avrebbe già un impegno morale con la società blucerchiata per ottenere in estate le prestazioni del promettente attaccante praghese. Classe 1996, Schick si è ben distinto in questa prima parte di campionato con 5 reti messe a segno e il posto da titolare spesso sfilato ai più consumati ed esperti Muriel e Quagliarella. Un acquisto in prospettiva per il nuovo Milan, pronto a costruire la nuova squadra su un asse giovane e talentuosa, sperando che alle parole seguano anche i fatti, evitando i recenti casi di Orsolini, Gagliardini e Caldara: Milan a seminare, Juventus ed Inter a raccogliere.