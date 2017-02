Lippi: “Il Milan non deve fermarsi ora”

MILANO - La stagione 2016-2017 sembrava quasi perfetta per il Milan: un tecnico scelto quasi per caso e rivelatosi invece la soluzione migliore possibile, una squadra allestita alla bene e meglio e invece in grado di lottare per le prime posizioni e di strappare alla Juventus la Supercoppa Italiana. Tornati dalle vacanze di Natale, però, i rossoneri si sono afflosciati di colpo, mollando sul campo ambizioni e certezze. Tutto finito e sogni di gloria riposti nel cassetto? Marcello Lippi, attuale commissario tecnico della Cina ed ex allenatore di Juventus e nazionale italiana, prova a tracciare le linee guida del nuovo Milan, superando i problemi attuali: «Il Milan ha iniziato un suo percorso ben preciso - sostiene Lippi - con una mentalità importante ed un allenatore serio e preparato che fa giocar bene la sua squadra. E’ necessario, però, che i rossoneri non si fermino qui: ci vogliono persone giuste al posto giusto, la società deve dar continuità al progetto iniziato lo scorso agosto e deve farlo con chiarezza». Chiarezza ed ambizione: qualità mancate all’ultimo Milan berlusconiano e chissà se presenti nel nuovo Milan cinese che verrà.