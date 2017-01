Milan: Galliani chiude il mercato, ma qualcosa bolle in pentola

MILANO - «Mercato chiuso, chiusissimissimo. Abbiamo preso due grandi esterni d’attacco, che spero non ci facciano rimpiangere Jack, oltre a Marco Storari per la porta. Non faremo altro».

Con queste dichiarazioni lapidarie, l’amministratore delegato Galliani ha provato a chiudere definitivamente la porta ad ogni possibile nuova indiscrezione riguardo al mercato.

Quantità, non qualità

La verità è che dopo il doppio ko subito dalla rosa a disposizione di Vincenzo Montella, Jack Bonaventura e Mattia De Sciglio entrambi messi ko durante la trasferta maledetta di Udine, la coperta a disposizione del tecnico rossonero sembra drammaticamente corta. Non tanto quanto a quantità, visto che il numero dei calciatori soliti sgambettare sui prati di Milanello è sempre elevatissimo, ma come al solito è un problema di qualità.

La fotografia di questa situazione allarmante è rappresentata dal pacchetto di centrocampisti a disposizione di mister Montella. Di questi, ben 5 (Poli, Mati Fernandez, Sosa, Honda, Bertolacci) finora hanno dimostrato di non poter dare alcuna garanzia al tecnico di Pomigliano D’Arco. Tanto che a giocare poi alla fine sono sempre Pasalic (anche lui tutt’altro che positivo nelle ultime uscite), Locatelli e Kucka.

Da Jack a Giak

Ecco allora farsi strada alcune ipotesi last minute che - diciamocelo francamente - non andrebbero in alcun modo ad elevare il tasso tecnico della rosa, ma potrebbero forse aumentare il ventaglio di scelte a disposizione di Montella. Il primo nome di cui si è parlato in queste ore è quello di Emanuele Giaccherini, praticamente mai utilizzato in questo scorcio di stagione al Napoli. Se Sarri deciderà di trattenere El Kaddouri, destinato all’Empoli, l’affare in prestito secco con il Milan si potrebbe fare.

Oltre all’azzurro circolano insistentemente i nomi di Luca Cigarini e Davide Di Gennaro, il primo in forza alla Sampdoria, il secondo (sarebbe un cavallo di ritorno visto che è cresciuto in rossonero) al Cagliari.

Mancano poche ore alla fine del mercato invernale: il momento del Condor.