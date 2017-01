Furio Fedele: “Bacca è irritante e fastidioso”

MILANO - A Udine il Milan ha incassato una sconfitta decisiva per la corsa al terzo posto (peraltro già ampiamente compromessa anche prima), ma pesante anche in chiave Uefa perché ad oggi i rossoneri, seppur con una partita ancora da recuperare, sono fuori anche dalla competizione europea più piccola rischiando di rimanere fuori dalle manifestazioni continentali per il quarto anno consecutivo. Fra i protagonisti (in negativo, ovviamente) del pessimo momento del Milan c’è Carlos Bacca: l’attaccante colombiano, dopo i quasi 20 gol dell’anno scorso, sembra regredito, segna poco, è stizzito e nervoso, sbaglia ogni scelta possibile ed immaginabile quando ha la palla. Bacca sta palesando lacune tattiche clamorose, non salta mai il diretto avversario, rallenta impietosamente pericolosi contropiedi rossoneri mancando o ritardando il passaggio per il compagno di turno.

Comportamento indisponente

Un atteggiamento che sta infastidendo i tifosi milanisti, ma anche qualche addetto ai lavori, come ad esempio Furio Fedele, noto cronista e spesso inviato al seguito del Milan e che a proposito di Bacca afferma: «Mi irrita, è un calciatore involuto e oggi fastidioso, nelle ultime partite non ha fatto nulla, gioca in mezzo metro di campo ed è completamente avulso dal resto della squadra. Ad Udine, Lapadula ha almeno colto un palo, Bacca niente di niente, zero». Un’analisi spietata ma fondamentalmente corretta, perché l’ex punta del Siviglia appare realmente indisponente, oltre a risultare al momento inutile alla causa di Montella perché non segna quasi più. Metterlo in discussione è forse eccessivo, lasciarlo un po’ a mollo nel suo brodo e lanciare lo scalpitante Lapadula già da domenica contro la Sampdoria, potrebbe però essere una soluzione a breve termine che Vincenzo Montella potrebbe adottare per salvare una stagione che per il Milan inizia a farsi complicata.