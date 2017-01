Guaio Milan: De Sciglio e Bonaventura almeno un mese fuori

MILANO - «AC Milan comunica che nel corso di Udinese-Milan, Mattia De Sciglio ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. I tempi di recupero verranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico. Giacomo Bonaventura invece necessita di ulteriori approfondimenti per un problema in regione adduttoria».

Sollievo ma non troppo in Casa Milan dopo gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti Mattia De Sciglio e Giacomo Bonaventura, infortunati entrambi ieri pomeriggio nel corso del match di campionato contro l’Udinese.

De Sciglio, un mese di stop

Per quanto riguarda il terzino milanese, ad un certo punto si temeva addirittura il peggio, probabilmente colpa delle immagini inquietanti proveniente dal Friuli di Udine che hanno evidenziato oltre misura la gravità dell’intervento assassino di Rodrigo De Paul ai danni dell’esterno azzurro. Invece, per quanto si tratti comunque di un brutto infortunio, un trauma distorsivo alla caviglia destra, De Sciglio potrebbe cavarsela con 3-4 settimane di stop. Comunque un mese lontano dai campi ed un problema in più per mister Montella.

Nuovi test per Jack

Guaio amplicato dal secondo infortunio di giornata, quello occorso a Giacomo Bonaventura. Per l’esterno marchigiano si parla di un problema piuttosto serio riguardante la regione adduttoria. Probabilmente serviranno nuovi e più approfonditi accertamenti per stabilire con esattezza i tempi di recupero, ma al momento è lecito prevedere non meno di un mese - forse anche un paio - a riposo assoluto. Si prevede un periodo di super lavoro per i due nuovi acquisti rossoneri Delofeu e Ocampos.