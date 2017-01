L’Olympique Marsiglia piomba su Lapadula

MILANO - L’offerta è ufficiosa, ma l’interesse concreto: Gianluca Lapadula è finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia che ha chiesto notizie al Milan circa un possibile approdo dell’ex attaccante del Pescara in Francia. Il tecnico marsigliese Rudi Garcia apprezza notevolmente le doti di Lapadula e le disponibilità economiche della società transalpina consentono di programmare già da ora la campagna acquisti del prossimo anno. Al momento il Milan ha gentilmente declinato l’offerta, Lapadula non è in vendita e non lo è certamente a gennaio; discorso forse rimandato a giugno, perché Galliani, dopo aver detto no, ha aggiunto: «Comunque Lapadula vale 20 milioni», segno che il numero 9 milanista è lontano dall’incedibilità e che il Milan moderno vende chiunque gli porti del danaro. Viste le difficoltà di Bacca, visti i pochi soldi a disposizione, privarsi anche di Lapadula porterebbe i rossoneri ancora più nel baratro in cui si trovano da ormai quasi cinque anni.