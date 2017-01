Mediaset: Milan-Ocampos, c’è grande ottimismo

MILANO - Mbaye Niang rappresenta ormai il passato, Lucas Ocampos potrebbe essere il futuro. E pensare che il calciomercato invernale del Milan doveva limitarsi al ritorno del quarantenne Storari al posto dell’inaffidabile Gabriel (ah, a proposito: il brasiliano fa panchina anche a Cagliari); invece prima l’arrivo di Deulofeu dall’Everton, quindi la cessione a sorpresa di Niang al Watford che spalanca le porte di una nuova operazione in entrata per i rossoneri e che porta al nome di Ocampos, esterno d’attacco del Genoa in prestito dall’Olympique Marsiglia. Inizialmente l’argentino doveva arrivare a Milanello in cambio proprio di Niang, poi le due operazioni si sono separate: il francese è finito in Inghilterra, il sudamericano è ancora nel mirino di Galliani. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Mediaset, anche le iniziali resistenze genoane del presidente Preziosi e del tecnico Juric si sono notevolmente ammorbidite e attorno all’operazione Milan-Ocampos filtra sempre più ottimismo, tanto che in un paio di giorni il Genoa dovrebbe dare una risposta definitiva al Milan e consegnare a Vincenzo Montella un altro rinforzo per il suo organico.