Verso Udinese-Milan: Deulofeu subito in campo?

MILANO - E’stato tutto sommato un buon esordio quello di Gerard Deulofeu mercoledì sera a Torino in Coppa Italia. Sarà che la prima volta nessuno ti conosce, sarà che c’è l’entusiasmo della prima volta, sarà che il Milan era disperato allo Juventus Stadium, sotto di una rete e con un uomo in meno, ma certamente lo spagnolo nei pochi spiccioli di gara che gli ha concesso Vincenzo Montella ha ben impressionato, sfiorando addirittura il gol del 2-2 nel finale. Complice la cessione di Niang, poi, Deulofeu potrebbe trovare molto spazio da qui alla fine del campionato, a cominciare da Udinese-Milan, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della serie A e in programma domenica pomeriggio alle ore 15 allo stadio Friuli. Già, perché Montella inizia a valutare l’ipotesi di far scalare nuovamente Bonaventura a centrocampo, posizionando uno fra Bacca e Lapadula come centravanti, l’inamovibile Suso a destra e proprio Deulofeu a sinistra, valutando il rendimento dell’ex attaccante esterno dell’Everton anche dal primo minuto e in una gara fondamentale per le ambizioni milaniste di acciuffare una qualificazione europea a fine stagione.