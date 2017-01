Diego Lopez ha deciso: “Voglio rimanere all’Espanyol”

BARCELLONA - Con l’esplosione e l’affermazione di Gianluigi Donnarumma, alzi la mano chi ha più pensato a Diego Lopez. Ecco, nessuno. Il portiere spagnolo di proprietà del Milan è finito in prestito all’Espanyol, stufo di fare da rincalzo ad un bambino e voglioso di giocarsi le ultime carte della sua ottima carriera; il 30 giugno prossimo, però, il suo prestito in Spagna scadrà e Diego Lopez tornerà a Milanello in attesa che i rossoneri decidano cosa farne, perché lui, in realtà ha già deciso e lo dichiara con fermezza: «Fino al 30 giugno non mi muoverò dall'Espanyol - afferma il portiere - entrambi i club conosco bene la mia preferenza. Non ho avuto alcun contatto con il Milan. Al momento mi dedico unicamente al mio lavoro, al mio allenamento, a giocare dando tutto quello che ho. Se l'Espanyol dovesse volermi ancora, dovrà fare un passo deciso con il Milan. Qui sono contento e mi sento desiderato. Sono felice che questo club abbia creduto in me in un momento difficile e spero che si possa prolungare il nostro rapporto anche nel prossimo futuro». In fondo è ciò che sperano anche al Milan, provando ad andare verso la cessione a titolo definitivo dell’ex estremo difensore del Real Madrid.