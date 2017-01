Milan: Giaccherini l’alternativa ad Ocampos

MILANO - Niang è ormai prossimo a trasferirsi a Londra, sponda Watford, dove proverà a dare un senso alla sua mediocre carriera, il Milan già pensa a come sostituire l’attaccante francese, nonostante l’arrivo già ratificato dello spagnolo Deulofeu. Il nome in pole position, confermato anche da Adriano Galliani, è quello del genoano Ocampos, già inserito nell’ipotetica trattativa che avrebbe potuto portare, anzi, riportare Niang in Liguria; il sudamericano piace al Milan ed ha già dato il suo assenso al trasferimento, ma i rossoneri vogliono cautelarsi in caso di esito negativo dell’affare e stanno tenendo sotto controllo la situazione legata ad Emanuele Giaccherini che al Napoli sta trovando pochissimo spazio e che il suo stesso procuratore ha già proposto a Galliani, alla Fiorentina e al Torino. L’ex tornante di Juventus e Bologna è l’alternativa ad Ocampos e intorno alla metà della prossima settimana il Milan prenderà una decisione: Niang è ormai un ricordo (peraltro sbiadito), Ocampos l’obiettivo numero uno, Giaccherini la possibile alternativa, l’usato sicuro che garantirebbe a Montella qualità, quantità ed esperienza.