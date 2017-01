Coppa Italia, verso Juventus-Milan: Montella rispolvera Zapata

TORINO - Vincenzo Montella sembra aver sciolto gli ultimi dubbi relativi alla formazione del Milan da mandare in campo allo Juventus Stadium contro i bianconeri di Allegri nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia e che mette in palio la semifinale del trofeo nazionale che proprio Juventus e Milan si sono giocate lo scorso anno. Davanti al confermato Donnarumma, la difesa rossonera prevede il ritorno dal primo minuto di Cristian Zapata che farà coppia al centro con Romagnoli (turno di riposo per Paletta), mentre i due terzini saranno ancora Abate e Calabria; a centrocampo, poi, spazio a Kucka, Locatelli e Bertolacci, infine l’attacco che prevede ancora Carlos Bacca al centro con Suso e Bonaventura sui lati. Scongiurata, pare, l’ipotesi di vedere Honda al posto di Suso, mentre Niang, come è noto, è rimasto a casa, ormai scaricato dal Milan e dallo stesso Montella. Panchina per il neoarrivo Gerard Deulofeu, forse utilizzabile a gara in corso.