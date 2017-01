Milan: transfer ok, Delofeu già contro la Juve

MILANO - Per un talento purissimo ma discontinuo che arriva, Gerard Delofeu, eccone uno che parte, M’Baye Niang. Sembra essere questa la sintesi della giornata di vigilia dei rossoneri, all’esame - il terzo stagionale - contro la Juve per i quarti di finale di Coppa Italia.

Per quanto riguarda l’attaccante ex Everton, il transfer indispensabile ai fini della convocazione del ragazzo già per questo delicatissimo impegno infrasettimanale era atteso stasera, entro le 24 ore dall’inizio del match. Ebbene, il documento è arrivato addirittura in anticipo e così l’esterno cresciuto nella cantera del Barcellona sarà a disposizione di mister Montella.

I convocati

Insieme a Delofeu, il tecnico rossonero ha convocato altri 24 giocatori per la sfida contro i pentacampioni d’Italia, assetati di vendetta dopo la vittoria del Milan nelle Supercoppa di Doha.

Escluso dalla lista Niang, tornano a disposizione De Sciglio e il centrocampista cileno Mati Fernandez.

Questa la lista: Portieri: Donnarumma, Plizzari, Storari. Difensori: Abate, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata. Centrocampisti: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa, Mati Fernandez. Attaccanti: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Suso.

La formazione

Per quanto riguarda la formazione che domani sera scenderà in campo allo Juventus Stadium, l’unica vera novità è il ritorno di Gianluca Lapadula al centro dell’attacco rossonero. Per il resto pochi dubbi e tante certezze per mister Montella che sembra aver già deciso chi mandare in campo: Donnarumma tra i pali; Abate, Paletta, Romagnoli e Antonelli in difesa; Kucka, Locatelli e Bertolacci a metà campo; Suso, Lapadula e Bonaventura in avanti.

Pronti a subentrare dalla panchina De Sciglio, Pasalic, Bacca e naturalmente il nuovo acquisto Delofeu.