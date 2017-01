Marani: “Il Milan non è da terzo posto”

MILANO - L’1-2 di sabato sera contro il Napoli a San Siro ha rappresentato con ogni probabilità la fine del sogno milanista di lottare per il terzo posto in questo campionato. Troppi i punti di distacco dai partenopei di Sarri e dalla Roma, troppo il divario mostrato nella gara contro i campani che pure hanno rischiato non poco di compromettere una vittoria che dopo dieci minuti sembrava già in cassaforte. Del resto, Vincenzo Montella ribadisce da mesi come la sua squadra non sia ancora pronta per traguardi troppo ambiziosi, per quanto sia un gruppo in crescita costante, combattivo e grintoso, pronto a sgomitare il prossimo anno per obiettivi più illustri della qualificazione alla Coppa Uefa. Dello stesso avviso è anche Matteo Marani, ex direttore del Guerin Sportivo ed oggi direttore di Sky Sport 24 che ai microfoni dell’emittente satellitare afferma: «Il Milan non è da terzo posto, non è all’altezza di un piazzamento così alto, anche se è una squadra in costante crescita e con un buon potenziale. E’ necessario fare attenzione a come si giudica la stagione dei rossoneri, perché considerarla negativa solo per non aver raggiunto il terzo posto sarebbe sbagliato, bisogna considerare l’organico a disposizione». E l’organico a disposizione di Montella è da Coppa Uefa, ovvero l’unico reale obiettivo perseguibile dal Milan 2016-2017, per i sogni di gloria ripassare in futuro.