Prati: “Bacca e Niang sono estranei al Milan in questo momento”

MILANO - Carlos Bacca e Mbaye Niang: due delle spine più dolenti del Milan che nelle ultime 6 partite fra campionato e Coppa Italia ne ha vinte solamente due, un ruolino che ha allontanato vertiginosamente i rossoneri dalle zone alte della classifica. I due attaccanti, che ad inizio stagione erano stati fra i protagonisti della rinascita milanista, stanno attraversando un momento di evidente involuzione, in particolar modo è il rendimento del colombiano a sorprendere, poiché per quanto riguarda Niang era chiaro a tutti come il francese fosse incostante e fondamentalmente inutile per una formazione con ambizioni da primato. Non a caso nelle ultime ore è viva l’ipotesi di uno scambio fra Milan e Genoa per riportare lo stesso Niang in Liguria (e magari farcelo rimanere definitivamente) e il genoano Ocampos a Milanello. Delle due punte rossonere ha parlato anche Piero Prati, ex centravanti milanista degli anni sessanta e settanta: «Bacca si sta dando molto da fare - afferma l’ex calciatore - ma il lavoro di squadra non è il suo mestiere, lui deve stare lì e fare gol, anche se in questo momento non gli riesce neanche quello. Per quanto concerne Niang, poi, certamente è accaduto qualcosa che noi non sappiamo, ha smesso di lottare, sembra che non voglia più affermarsi ed è un peccato perché era partito bene quest’anno». Con l’arrivo di Deulofeu e l’ipotesi di un colpo importante a giugno, di Niang il Milan può fare tranquillamente a meno.