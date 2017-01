Furio Fedele: “Difficile che Donnarumma resti a lungo al Milan”

MILANO - Gianluigi Donnarumma e il suo futuro al Milan: un argomento scottante che tiene vigili e impauriti i tifosi rossoneri, spaventati dall’ipotesi che il portiere milanista possa prima o poi lasciare la sua squadra del cuore ed accettare le lusinghe di grandi club europei, magari supportato e solleticato dal suo procuratore Mino Raiola. A riaprire il discorso ci ha pensato anche Furio Fedele, storico giornalista del Corriere dello Sport, spesso a seguito del Milan: «Io non metto la mano fuoco sul fatto che Donnarumma rimarrà al Milan per 20 anni - sostiene il cronista - perché l’essere milanista non può bastare. E’ un calciatore troppo sopra la media per accontentarsi, se il Milan rimane di questo livello Donnarumma andrà via, se il Milan tornerà competitivo la sua prima scelta è rimanere rossonero». La palla, dunque, passa completamente nelle mani della nuova proprietà milanista: ai nuovi dirigenti il compito di convincere Donnarumma che il progetto del Milan tornerà vincente come nell’epopea berlusconiana.