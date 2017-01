Adani: “Deulofeu è l’acquisto giusto per il Milan”

MILANO - Come era preventivabile, è Gerard Deulofeu il rinforzo del Milan nel calciomercato invernale. L’esterno d’attacco spagnolo dell’Everton va a rimpolpare la zona offensiva di Montella, candidandosi a valida alternativa di Suso e Bonaventura, pronto a scalzare quel Mbaye Niang che giornata dopo giornata dimostra tutta la sua inefficienza ed inutilità. Deulofeu è stato per molto tempo una delle più grandi promesse del calcio spagnolo, sfornato dal settore giovanile del Barcellona, per lui stravedeva Luis Enrique che addirittura dichiarò: «Non ho bisogno di rinforzi in attacco, ho già Deulofeu». Poi il ragazzo si è perso, il suo talento rischiava (e rischia) di seppellirlo, l’esperienza in Inghilterra con la maglia dell’Everton ha riservato luci ed ombre al gioiello iberico che ha ora la possibilità di rilanciarsi in una squadra come il Milan che quest’anno sembra capace di rinvigorire molte ex delusioni, da Paletta a Pasalic fino ad arrivare a Suso, forse l’uomo migliore dei rossoneri finora.

La scelta migliore

Ne è convinto anche Daniele Adani, ex difensore di Brescia e Fiorentina, oggi apprezzatissimo commentatore televisivo per Sky Sport che a proposito di Deulofeu afferma: «Il Milan ha centrato un acquisto vero, anzi, direi che ha indovinato la scelta in pieno. Deulofeu è un jolly per Montella, può prendere in posto dell’incostante Niang e far scalare Bonaventura nei tre di centrocampo, ma soprattutto può fare ciò che fa Suso, creare l’uno contro uno, generare superiorità numerica ed imbastire azioni pericolosissime per i rossoneri. E’ vero, da ragazzino prometteva molto più di quanto non abbia poi fatto vedere, ma al Milan ha veramente l’occasione di tornare il grande talento di cui parlavano in Spagna».