Delofeu: «Felice di essere al Milan»

MILANO - Il grande colpo del mercato rossonero, molto probabilmente l’unico, si è finalmente materializzato a Milano. Nel tardo pomeriggio di domenica Gerard Delofeu è atterrato all’aeroporto di Malpensa dove ha trovato numerosi giornalisti ad attenderlo: «Sono molto contento di essere qui - le sue prime parole da calciatore rossonero -. Il Milan è un grande club e sono felice anche di ritrovare Suso».

L’attaccante classe 1994, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e attualmente di proprietà dell’Everton, domani si sottoporrà alle consuete visite mediche presso la clinica La Madonnina, dopodichè firmerà il contratto che per i prossimi mesi, da qui fino a giugno, lo legherà al Milan.

Obiettivo Juventus

Delofeu arriva in rossonero in prestito secco - quindi nessuna possibilità di riscatto per il club di via Aldo Rossi - e oneroso, 750.000 euro versati nelle casse dei Toffee per averlo a disposizione in questi mesi.

Ora la dirigenza rossonera è al lavoro per ottenere in fretta il transfer che consentirà all’attaccante catalano di poter seguire la squadra a Torino, dove il Milan affronterà la Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia. L’imperativo di Gerard Delofeu è esserci.