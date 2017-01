Napoli, contro il Milan è emergenza difesa

MILANO - Non solo Vincenzo Montella pare essere alle prese con problemi di formazione alla vigilia del big match della 21^ giornata del campionato di serie A tra Napoli e Milan, in programma sabato sera a San Siro.

Pur potendo contare su una rosa molto più ricca di quella a disposizione del collega rossonero, Maurizio Sarri si trova costretto a fronteggiare una serie di problemi tutti concentrati in un solo reparto, quello della difesa.

C’è solo Maksimovic

Innanzitutto c’è l’assenza di Koulibaly e Ghoulam, entrambi in Coppa d’Africa con le rispettive nazionali. A complicare i piani del Napoli, soprattutto al centro del reparto arretrato, la sicura assenza del rumeno Chiriches, l’influenza di Albiol e i problemi muscolari del neo bomber azzurro Tonelli. In pratica, l’unico attualmente abile e arruolato è il serbo Maksimovic. A Napoli sperano di poter recuperare qualcuno in vista del confronto Champions con il Milan, ma la situazione è tutt’altro che allegra.