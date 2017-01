Milan, adesso l’Everton apre al prestito di Delofeu

MILANO - La nuova telenovela del mercato invernale 2017, quella legata al probabile - a questo punto - arrivo di Gerard Delofeu al Milan, si arricchisce di un'altra sorprendente puntata. Nel corso della giornata di ieri avevamo raccontato di quanto la trattativa si fosse complicata a causa della ferma volontà dell’Everton di lasciar partire l’attaccante catalano solo in prestito con obbligo di riscatto. Ipotesi avvalorata dalle notizie provenienti da prestigiosi organi di informazione della perfida terra d’Albione, BBC e The Guardian, secondo cui l’operazione poteva dirsi definitivamente tramontata.

Lo dice Di Marzio

Ieri sera poi la svolta, tanto positiva quanto inaspettata: come rivelato da Sky Sport all’interno della trasmissione «Calciomercato - L’originale», il club di Liverpool avrebbe cambiato radicalmente posizione dopo essere entrato nell’ordine di idee di cedere Delofeu anche in prestito con diritto di riscatto. Di fatto lasciando finalmente al Milan la possibilità di intervenire. Non che l’affare sia concluso, visto che sull’esterno spagnolo classe 1994 ci sono anche altri club, Celta Vigo, West Bromwich Albion e di nuovo la Roma, scottata dai rifiuti incassati per Feighouli e Jesè, ma - vista l’acclarata volontà dello stesso Delofeu di vestire il rossonero - c’è ottimismo per il positivo esito del trasferimento.

E se lo dice Gianluca Di Marzio…