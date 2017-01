Rai Sport: “Il Milan tiene d’occhio la situazione di Insigne a Napoli”

MILANO - Sabato sera (San Siro ore 20:45) Milan e Napoli si sfideranno nell’attesissimo scontro della seconda giornata del girone di ritorno della serie A, un incontro che profuma di spareggio per il terzo posto, soprattutto per i rossoneri di Vincenzo Montella, distanti 4 punti dai partenopei e chiamati a vincere per tenere accesa la speranza di agganciare la zona che conduce in Coppa dei Campioni. Ma il duello fra Milan e Napoli potrebbe proseguire anche in seguito, forse la prossima estate quando i rossoneri avranno la possibilità (soprattutto economica) di tentare l’assalto a Lorenzo Insigne, attaccante napoletano che tratta il rinnovo di contratto con Aurelio De Laurentiis ma che ancora non trova l’accordo col presidente partenopeo. Stando a quanto riporta la redazione sportiva della Rai, il Milan starebbe seguendo da vicino l’evoluzione (o l’involuzione) del rinnovo contrattuale fra il Napoli ed Insigne per poterne approfittare, iniziando una trattativa per portarlo a Milano; la valutazione è di circa 60 milioni e attualmente spaventa il Milan, ma l’arrivo della cordata cinese che in Primavera dovrebbe acquistare le quote di maggioranza della società e la volontà milanista di acquistare un attaccante esterno di primo livello (non Niang, quindi) faranno in modo che un affare al momento da fantacalcio diventi realtà con l’arrivo dell’estate.