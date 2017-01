Milan-Delofeu: Galliani pronto a partire, ma per dove?

MILANO - La situazione legata al mercato del Milan è sempre più ingarbugliata. Non perchè intasata da chissà quali operazioni in entrata o in uscita, tutt’altro. È ingarbugliata perchè malgrado la campagna acquisti rossonera ruoti interamente attorno ad un solo nome, quello di Gerard Delofeu, proprio non si riesce a venire a capo di questa trattativa.

La conferma è arrivata da Adriano Galliani, intercettato all’uscita della sede del Milan al termine della giornata che ha quanto meno visto brindare i rossoneri per il rinnovo di contratto firmato da Giacomo Bonaventura.

Pronto a partire

L’amministratore delegato uscente del club di via Aldo Rossi ha fatto chiarezza sulla situazione Delofeu, ammortizzando la delusione per le notizie negative provenienti d’oltremanica, dalla BBC e The Guardian: «La situazione Delofeu non si sta né complicando né semplificando, le posizioni sono molto semplici. Noi proponiamo un prestito secco o con diritto di riscatto, loro chiedono un prestito con obbligo. Per via degli impegni contrattuali non possiamo fare un prestito con obbligo. Io comunque sono pronto a tutto, anche a partire per chiudere l’operazione. Il problema è che non sono pronto a un prestito con obbligo di riscatto».

Ottimo gioco a metà

Malgrado le vicende di mercato tutt’altro che confortanti, Adriano Galliani è sembrato piuttosto ottimista riguardo il prosieguo della stagione rossonera che vede il Milan chiamato ad un doppio impegno particolarmente delicato contro il Napoli in campionato e la Juventus in Coppa Italia: «Se sono partite importanti è perché siamo in questa posizione di classifica e stiamo andando avanti in coppa Italia. Direi bene, dobbiamo solo riuscire ad allungare il nostro ottimo gioco da 45 a 90 minuti».