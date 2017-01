Dall’Inghilterra: no dell’Everton al Milan per Delofeu

MILANO - Clamorosi sviluppi di mercato in casa rossonera. Secondo quanto riportato da alcuni organi di informazione d’oltremanica, bbc.com ma anche The Guardian, l’Everton avrebbe fatto pervenire la risposta ufficiale - un no secco - alla richiesta del Milan di prestito secco per Gerard Delofeu. L'unica maniera per convincere il club del Merseyside a riaprire la trattativa è un rilancio di Galliani, il quale però, come abbiamo già avuto modo di sottolineare con dovizia di particolari, è assolutamente impossibilitato ad agire, causa mancanza fondi.