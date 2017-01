Milan, ora è ufficiale: Bonaventura rinnova fino al 2020

MILANO - Dopo una lunga trattativa tra le parti, Adriano Galliani da una parte e Mino Raiola, in rappresentanza di Giacomo Bonaventura dall’altra, è arrivata finalmente l’ufficialità della notizia direttamente attraverso una nota ufficiale del club rossonero. «Ac Milan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2020 il contratto economico di Giacomo Bonaventura».

Per il centrocampista marchigiano, classe 1989, una conferma dell’ottimo lavoro svolto da quando è arrivato in rossonero, ma soprattutto l’impegno a condividere con il club di via Aldo Rossi il passaggio di consegne dal Milan di Silvio Berlusconi a quello cinese di Sino-Europe Sports.

Gigio in stand by

Nel corso della riunione che ha portato Galliani e Raiola alle firme definitive sul contratto, il discorso è scivolato inevitabilmente anche su Gianluigi Donnarumma, altro pezzo forte della scuderia dell’ex pizzaiolo italo-olandese. Sul fronte Gigio però non è arrivato alcun segnale di apertura da parte dell’entourage del calciatore, anzi: Raiola ha infatti ribadito che prima di sottoporre al fenomenale portiere rossonero un rinnovo di contratto (quello attuale scade a giugno 2018) vuole aspettare il closing e la presentazione del progetto di rilancio del Milan cinese.

Come se l’amore di Donnarumma per il club in cui cui è cresciuto e la sua passione rossonera non contassero nulla. Ma si sa, per l’ineffabile Raiola cuore non fa rima con denaro.