Contro il Napoli Montella potrebbe rispolverare Zapata

MILANO - Torino-Milan è stata probabilmente una delle peggiori esibizioni di Alessio Romagnoli da quando veste la maglia rossonera: svagato, distratto, nervoso e incappato in una doppia ammonizione che gli farà saltare per squalifica Milan-Napoli di sabato sera. Vincenzo Montella è così obbligato a rivedere i suoi piani in vista della gara contro i partenopei: il dubbio è semplice, chi schierare accanto a Gabriel Paletta fra Gustavo Gomez e Cristian Zapata? Il paraguayano, seppur grezzo e ruvido, sta assimilando i compiti che chiede il tecnico rossonero, oltre a capire meglio il calcio italiano, è il favorito per prendere il posto di Romagnoli al centro della difesa, anche perché quando si è trattato di sostituire uno dei due difensori titolari è stato sempre scelto da Montella (vedi il derby contro l’Inter). Ma attenzione a Zapata: il colombiano, partito in ritardo in questa stagione a causa di un infortunio, è ora in ottima forma, è difensore affidabile ed esperto, ma soprattutto è il più veloce fra i protagonisti della retroguardia rossonera, una caratteristica che potrebbe pesare nell’economia delle scelte di Montella per contrastare l’altrettanto rapido attacco napoletano. Gustavo Gomez favorito, dunque, ma attenzione alla rimonta dello scalpitante Zapata.