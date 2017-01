Milan-Everton, contatto: cambia l’offerta per Delofeu

MILANO - Come raccontano le cronache del mercato, questa mattina Adriano Galliani ha incontrato nei suoi uffici di Casa Milan al Portello gli intermediari che stanno curando la trattativa per il trasferimento di Gerard Delofeu in rossonero. All’ordine del giorno la modifica della proposta fatta dal club di via Aldo Rossi alla dirigenza dell’Everton. Non più un prestito con diritto di riscatto, ma un semplicissimo prestito secco, più o meno quanto proposto fin dall’inizio da Galliani.

Colpa del Barcellona

La ragione di questa variazione sul tema è da ricercarsi nella presenza ingombrante del Barcellona che aleggia come uno spettro minaccioso su tutta l’operazione. Al momento della cessione di Delofeu all’Everton infatti, calciatore come più volte ricordato cresciuto nella cantera blaugrana, il club catalano ha imposto importanti diritti di prelazione in caso di cessione, tra cui un diritto di recompra per due anni su Deulofeu e alcuni bonus nei confronti dell'Everton che possono scattare solo in caso di cessione definitiva.

Delofeu vuole il Milan

Ecco perchè al momento la situazione appare ben definita: o il Milan acquista subito e definitivamente l’attaccante esterno oppure può al massimo richiederne un prestito senza alcun diritto in estate.

Continua comunque a prevalere un certo ottimismo sul positivo evolversi della trattativa. Delofeu ha espresso a chiare lettere il suo desiderio di trasferirsi al Milan e anche il manager dei Toffee, Ronald Koeman, ha capito che tenere a Liverpool un calciatore contro voglia e senza stimoli e assolutamente controproducente.