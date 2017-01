Sky: “Montella rinnoverà il contratto col Milan”

MILANO - La stagione del Milan 2016-2017 è assai positiva dopo le ultime tre da dimenticare e il caos societario che ha reso vuote le casse rossonere e poco competitiva la squadra. Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic e Brocchi, poi, i nomi degli allenatori che hanno fatto le spese di un’organizzazione strampalata e lontanissima da quel Milan che per quasi trent’anni è stato il fiore all’occhiello dell’Italia in Europa e nel mondo. Nell’estate scorsa, poi, approda in rossonero Vincenzo Montella, reduce da ottime stagioni a Catania e Firenze, ma da una poco brillante a Genova con la Sampdoria; il Milan di Montella nasce coi riflettori bassi, quasi spenti, lui predica calma e vola basso: «Il nostro obiettivo è la Coppa Uefa», afferma deciso il tecnico napoletano durante la sua presentazione da tecnico milanista, una dichiarazione intelligente e sensata che ha tolto pressione ad un gruppo depresso e isterico allo stesso tempo, inutilmente insignito di traguardi impossibili da raggiungere nelle precedenti tre annate da una dirigenza quest’anno (per fortuna, verrebbe da dire) latitante.

Futuro

Montella ha firmato un biennale, sarà rossonero fino al 2018, ma, stando a quanto riporta la redazione sportiva di Sky per bocca di Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per l’emittente satellitare, il tecnico milanista è pronto a prolungare il suo contratto per legarsi ancor di più al Diavolo e provare ad aprire un ciclo, partito con la rinascita di una squadra con le gomme a terra e culminato, per ora, con la vittoria nella Supercoppa Italiana dello scorso 23 dicembre contro la Juventus, primo trofeo rossonero da cinque anni a questa parte. Una storia d’amore pronta dunque a continuare.