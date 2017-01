Montella e il Milan riscoprono Bertolacci

TORINO - La rocambolesca gara dello stadio Comunale-Grande Torino fra i granata ed il Milan ha portato in dote a Vincenzo Montella una squadra viva e grintosa, anche se ancora immatura e probabilmente incapace di gestire una classifica che, con ogni probabilità, non potrà andare oltre la qualificazione in Coppa Uefa. Ma il tecnico rossonero dalla sfida in Piemonte torna anche con la consapevolezza di aver ritrovato un calciatore che sembrava perso e sfiduciato: Andrea Bertolacci. Il centrocampista romano, infatti, oltre alla rete del momentaneo 2-1 che ha riaperto la partita dopo il tremendo uno-due torinista ed il calcio di rigore fallito da Ljajic, ha fornito una prova convincente con buona sostanza, corsa, lucidità e dinamismo, entrando spesso nel vivo della manovra rossonera e sfiorando anche il gol nel primo tempo dopo una perfetta azione combinata con Bonaventura e Bacca, dimostrandosi probabilmente il miglior centrocampista del Milan nella serata torinese.

Nuovo acquisto?

E pensare che esattamente un girone fa durante Milan-Torino, Bertolacci si infortunava rimanendo lontano dai campi per diversi mesi e precipitando nel dimenticatoio, tanto che nessuno lo considerava come ipotetica soluzione per il centrocampo milanista, certamente manchevole di qualità e che ora, col ritorno dell’ex genoano a discreti livelli, ha una freccia in più al proprio arco, anzi, la ripresa del numero 91 rossonero potrebbe essere il primo e, chissà, forse unico rinforzo del mercato invernale della compagine di Montella.