Il Torino torna a seguire Poli

MILANO - Milan e Torino si scontrano per la terza volta in stagione fra campionato e Coppa Italia, la seconda in pochi giorni, ma sembrano coinvolti anche sul calciomercato che in questo mese di gennaio ha riaperto i battenti. Sinisa Mihajlovic, infatti, tecnico dei granata ed ex allenatore dei rossoneri, ha messo gli occhi su Andrea Poli, centrocampista milanista poco impiegato da Vincenzo Montella e molto apprezzato dal serbo che lo ha avuto alle sue dipendenze l’anno scorso. Al Torino, ormai è chiaro, occorre un centrocampista di corsa e dinamismo e Poli sta scalando posizioni dopo le resistenze del Chievo a cedere l’argentino Castro e i dubbi su Hiljemark del Palermo; Mihajlovic conosce il calciatore, al quale l’esperienza granata non dispiacerebbe, soprattutto perché ormai al Milan è diventato la terza o quarta scelta fra le riserve del centrocampo ed ha capito che cambiare aria per lui potrebbe essere una soluzione per rilanciarsi. Il Milan non si opporrebbe alla partenza di Poli, dovendo risparmiare danaro su cartellini ed ingaggi per rinforzare l’organico di Montella. Torino-Milan sul campo, Torino-Milan sul mercato: che la sfida rossonerogranata abbia inizio.